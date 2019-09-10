الطلبات المسبقة على الهاتف Sony Xperia 5 بدأت الآن في كل من أوروبا والولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر Xperia 5 من شركة Sony مثالاً نادرًا على الهواتف الذكية الرائدة الصغيرة الحجم نسبيًا، فسعره يتناسب مع قدراته وليس حجمه. من المقرر أن يتم شحن الهاتف في أوائل شهر أكتوبر المقبل في أوروبا، وبعد شهر في الولايات المتحدة الأمريكية.

يطلب متجر Sony الرسمي عبر الإنترنت في فرنسا 800 يورو مقابل الهاتف. سيتم شحن الوحدات الأولى في اليوم 2 نوفمبر. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم هدية رائعة مع الطلبات المسبقة أيضًا، وهذه الهدية هي سماعات الأذن اللاسلكية المدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء Sony WF-1000XM3 والتي تبلغ قيمتها 250 يورو. المهم هو أن الطلبات المسبقة الـ 125 الأولى ستحصل على هذه السماعات اللاسلكية.

نفس العرض متوفر في ألمانيا مقابل 850 يورو. أما بخصوص هولندا، فهي تحصل على الهاتف بدون سماعات مقابل 800 يورو. ولحد الآن، لم يظهر الهاتف بعد في متاجر Sony في الدول الأوروبية الأخرى.

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بدأت المتاجر B&H و Focus في الولايات المتحدة الأمريكية في تلقي الطلبات المسبقة على الهاتف Xperia 5، على الرغم من أن عملية الشحن لن تبدأ حتى اليوم 5 نوفمبر، وهو ما يعني بعد شهرين تقريبًا من الآن. تبلغ تكلفة الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 800 دولار أمريكي مع العلم بأنه لن يأتي مع سماعات الأذن اللاسلكية المذكورة آنفًا.

على سبيل المقارنة، يُكلف الهاتف Xperia 1 حوالي 950 يورو في متاجر Sony على الإنترنت في أوروبا. ومع ذلك، فهو متوفر للشراء بسعر أقل من ذلك في عدد من متاجر الطرف الثالث في القارة العجوز. في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدأ سعر الهاتف من 900 دولار أمريكي.