شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحقيق يكشف: يوتيوب ما زال غير قادر على وقف استغلال الأطفال على الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 6 أشهر على إعلان يوتيوب عن إيقاف التعليقات على مقاطع الفيديو التى تتضمن أطفالا صغارًا، وسط مخاوف بشأن استغلال الأطفال على الموقع، أظهر تحقيق أجرته CNET أنه ما زال هناك العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال، والتى يمكن التعليق عليها، بما فى ذلك مقطع فيديو به ما يقرب من 23 مليون مشاهدة.

وفقًا لـ CNET ، تم العثور على أكثر من 100 مقطع فيديو يعرض أطفالًا صغارًا وتم تمكين التعليقات، وهذا فقط من بحث واحد، وتم إعلام يوتيوب بالمشكلة المستمرة.

وأكد يوتيوب إنه يعمل بنشاط على تعطيل التعليقات على هذه الفيديوهات، وقد قام منذ ذلك الحين بتعليق الميزة على 48 من حوالى 100 فيديو تم اكتشافها بواسطة CNET بعد إخطاره بوجودها، إذ يعتمد الموقع إلى حد كبير على التعلم الآلى لتقليص التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ومع ذلك ، يوضح التقرير الجديد أن الموقع لا يزال أمامه طريق طويل.

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وصرح Ivy Choi المتحدث باسم يوتيوب قائلا: "نحن نستثمر بشكل كبير فى الفرق والتقنيات التى تسمح لنا بتزويد القصر والعائلات بأفضل حماية ممكنة، ولقد علقنا التعليقات على مئات الملايين من مقاطع الفيديو التى تعرض صغارًا فى مواقف محفوفة بالمخاطر ونفذنا مصنفًا يساعدنا فى إزالة ضعف عدد التعليقات المخالفة، ونواصل تعطيل التعليقات على مئات الآلاف من مقاطع الفيديو يوميًا وتحسين فئاتنا".