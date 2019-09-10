شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر ابل .. كيف تشاهد حدث الكشف عن ايفون 11 اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شركة ابل اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر مؤتمرها السنوى للكشف عن أحدث هواتفها وعلى رأسها ايفون 11، وذلك فى المقر الرئيسى للشركة بكاليفورنيا، حيث ينعقد فى تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادى، أى فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

كيفية متابعة البث الحى للمؤتمر:

وسيتم بث حدث WWDC الرئيسى لشركة أبل مباشرة على صفحة الأحداث الخاصة بموقعها على الويب، كما أكدت الشركة أن الفيديوهات الخاصة بمؤتمرها يمكن مشاهدتها بشكل أفضل على هواتف أيفون واجهزة الأيباد والـ iPod touch باستخدام متصفح Safari على نظام iOS 10 أو إصدار أحدث، مع إمكانية تشغيله على iOS 9 أيضًا.

لذلك فإذا كنت تخطط لمشاهدة البث الحى للمؤتمر على جهاز كمبيوتر شخصى أو Mac، فستحتاج إلى تشغيل متصفح سفارى على نظام التشغيل macOS Sierra 10.12 أو إصدار أحدث أو Microsoft Edge على نظام التشغيل Windows 10.

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مشاهدته عبر اليوتيوب

كذلك فقد أتاحت شركة أبل لأول مرة القدرة للمستخدمين على متابعة البث الحى للمؤتمر من خلال موقع يوتيوب، حيث يمكن متابعته عبر الصفحة الرسمية لشركة أبل.

بحسب موقع macrumors الأمريكى، فمن المنتظر أن تكشف شركة أبل عن 3 هواتف أيفون جديدة هذا العام، والتى ستكون تحديثات لنفس الهواتف الثلاثة التى أطلقتها خلال العام الماضى، إلا أن الجديد فى هواتف العام الجارى، هو أن زوج من هذه الهواتف سيحملان ثلاثة كاميرات فى الخلف، والهاتف الأكبر سيأتى بشاشة أكبر قياسها حتى 6.1 بوصة مقارنة مع 5.8 بوصة فى XS Max.