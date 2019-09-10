تكنولوجيا: سامسونج تؤكد في بيان صحفي على دعم مئات التطبيقات لهاتف Galaxy Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold في الإنطلاق إلى الأسواق تدريجياً ليكون أول إصدار للعملاق الكوري من هذه الفئة، واليوم أكدت سامسونج أيضاً في بيان صحفي على دعم مئات التطبيقات لهاتف Galaxy Fold، ومن بين هذه التطبيقات يأتي كلاً من تطبيق تويتر وOffice من مايكروسوفت.

لا شك أن تجربة الهواتف القابلة للطي تكتمل مع دعم مختلف التطبيقات إلى جانب نظام التشغيل لهذا التصميم، الذي يحتاج إلى تصميم مرن في واجهة التطبيق لتحقيق الإستفادة الكاملة للمستخدمين، وفي بيان صحفي رسمي من سامسونج أكدت الشركة على دعم مجموعة كبيرة من التطبيقات لهاتف Galaxy Fold.

ولقد أكدت شركة جوجل خلال العام الماضي على أن نظام تشغيل Android 10 يأتي بميزة دعم المهام المتعددة على الشاشة ليتوافق مع التصميم الجديد لهذه الفئة.

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ويأتي من بين التطبيقات التي تدعم هاتف Galaxy Fold كلاً من تطبيقات مايكروسوفت Office suite ومنها Word وOutlook، إلى جانب تطبيقات أخرى مثل تويتر، Spotify، و iHeartRadio، والفيس بوك، و Amazon Prime Video، وأيضاً VSCO، إلى جانب مئات التطبيقات في جوجل بلاي.

ومن المقرر أن تدعم هذه التطبيقات المستخدم بواجهة برمجية مرنة يمكن أن تنتقل من الشاشة الكبيرة إلى الشاشة الصغيرة في الهاتف بتجربة سلسة، أيضاً ينطلق الهاتف في سوق الولايات المتحدة لاحقاً هذا الشهر.

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