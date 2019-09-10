فاطمة أيت طالب - دبي - في حدث إطلاق الهاتف Oppo Reno 2 في الصين، كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo، السيد Brian Shen أن الشركة ستقوم بإطلاق هاتف ذكي آخر كجزء من سلسلة هواتف Oppo Reno Series في شهر أكتوبر المقبل سيحمل إسم Oppo Reno Ace.
لم يكشف لنا السيد Brian Shen عن أي تفاصيل حول الهاتف Oppo Reno Ace حتى الآن، ولكنه سبق وشوق لميزات جديدة مثل الشاشة التي تمتاز بمعدل التحديث 90Hz، وبطارية 4000mAh التي تدعم تقنية الشحن السريع الجديدة SuperVOOC، وهي الميزات التي نعتقد الآن بأنها ستشق طريقها إلى الهاتف Oppo Reno Ace.
التفاصيل الخاصة بالهاتف Oppo Reno Ace القادم في شهر أكتوبر المقبل لا تزال نادرة في الوقت الراهن، ولكن يجب أن نعرف المزيد عن هذا الهاتف في الأيام القادمة من خلال التسريبات والإعلانات التشويقية الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر Oppo Reno Ace قادم في شهر أكتوبر المقبل مع شاشة تمتاز بمعدل التحديث البالغ 90Hz لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.