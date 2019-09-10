الكشف عن صور ومواصفات الهاتف Galaxy M30s، وسيضم فعلاً بطارية بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M30s في اليوم 18 من شهر سبتمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه ومواصفاته التقنية الكاملة.

ووفقا للمعلومات المدرجة في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فيبدو أن الهاتف Galaxy M30s سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy M30s القادم سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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لحسن الحظ، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نتأكد من كل شيء، فمن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M30s في الهند خلال الأسبوع المقبل، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق الأخرى أم لا.