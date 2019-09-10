جوجل تشوق لخدمة الألعاب المحمولة المدفوعة الخاصة بها ” Google Play Pass “

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، علمنا أن شركة جوجل تخطط لإطلاق خدمة إشتراك جديدة من أجل الألعاب المحمولة على متجر Google Play Store. هذه الخدمة المدفوعة الجديدة ستتيح لك الوصول إلى مجموعة كبيرة من الألعاب والتطبيقات المميزة مقابل رسم شهري ثابت قدره 4.99 دولار أمريكي. واليوم، تقول شركة جوجل أنها على إستعداد للمضي قدمًا في خططها.

في تغريدة على شبكة تويتر، قالت شركة جوجل أنه لا يتوجب علينا الإنتظار لفترة أطول وأقرت أخيرًا بوجود خدمة Google Play Pass.

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كما سبق وأشرنا، سيُطلب من المشتركين دفع 4.99 دولارات شهريًا، مما يتيح لهم إمكانية الوصول غير المحدود إلى مجموعة مختارة من التطبيقات والألعاب المتميزة. سيحصلون على إمكانية الوصول إلى هذه التطبيقات والألعاب دون الحاجة إلى التعامل مع أي إعلانات أو المشتريات داخل التطبيقات. وكانت التقارير السابقة قد أفادت أنه كان يجري تطوير خطة عائلية، لكنها على الأرجح ستكلف أكثر من 4.99 دولار أمريكي التي تكلفها الخطة الفردية.

الفرق الرئيسي مقارنة مع Apple Arcade هو أن هذه الأخيرة تركز فقط على الألعاب مع العلم بأن بعض من هذه الألعاب ستكون حصرية لهذه الخدمة. أما بالنسبة لخدمة Google Play Pass، فهي توفر ببساطة مجموعة مختارة من التطبيقات والألعاب المدفوعة المتوفرة بالفعل لنظام الأندرويد.