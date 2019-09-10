شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 11 و iPhone Pro و iPhone Pro Max الأسماء المتوقعة لهواتف أبل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك جورمان الصحفي بوكالة بلومبرج معلومات جديدة عن هواتف أيفون 11، المتوقع الاعلان رسميا عنها اليوم بمؤتمر ابل، الذى يعقد بمقرها الرئيسى بكاليفورنيا.

ووفقا للتسريبات، ستطلق أبل على هواتفها الثلاثة الجديدة التى تعد بمثابة ترقية لهواتف iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max اسم iPhone 11 و iPhone Pro و iPhone Pro Max على التوالي .

وتأتى هذه التسريبات بعد أن أشارت التقارير إلى أن أبل قد اختارت iPhone 11R و iPhone 11 و iPhone 11 Max كأسماء تسويقية لهواتفها الجديدة الجديدة، بعد أن بداية العام من iPhone XR2 و iPhone XI و iPhone XI Max.