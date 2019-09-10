فاطمة أيت طالب - دبي - قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن هواتف iPhone 11 Series الجديدة، قامت مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق بالكشف عن تقرير مثير للإهتمام يُلمح إلى أن شركة آبل ستواجه المزيد من الأوقات العصيبة. للربع الثالث على التوالي، تراجعت مبيعات iPhone بينما إنخفضت الشحنات بنسبة 13 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبالتالي، هذا يعني أن شركة آبل تمكنت من شحن 36 مليون iPhone فقط في الربع الثاني من هذا العام.
الهاتف iPhone XR المنخفض التكلفة نجح في حصد مبيعات أكثر من تلك التي حصدها الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max في الفترة ما بين أكتوبر 2018 وحتى يونيو 2019. من ناحية أخرى، تم شحن 20 مليون وحدة من الهاتف iPhone XS، بينما تم شحن 28 مليون وحدة من الهاتف iPhone XS Max في الفترة ما بين سبتمبر 2018 ويونيو 2019.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الطرازات القديمة من iPhone تحظى بطلب أكبر من الطرازات الجديدة. تمثل iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max نحو 59 في المئة من شحنات iPhone العالمية بينما تمثل هواتف iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X التي تم إطلاقها في العام الماضي نحو 68 في المئة من الشحنات.
تظل أسواق آبل الأكثر أهمية هي الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 35.5 في المئة، والصين بنسبة 16 في المئة، واليابان بنسبة 9.5 في المئة، والمملكة المتحدة بنسبة 4.9 في المئة، وكندا بنسبة 3.3 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات iPhone تتراجع للربع الثالث على التوالي، وiPhone XR هو الأكثر مبيعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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