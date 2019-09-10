الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A9 2020 مع أربع كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo للتو بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الأحدث في سلسلة هواتفها الذكية المتوسطة، والعضو الأحدث المعني هنا هو Oppo A9 2020. نعم، نحن ندرك أننا لا نزال في شهر سبتمبر من العام 2019.

الهاتف Oppo A9 2020 الجديد يضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Oppo A9 2020 الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين مع العلم بأن الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف تأتي مع ميزات مثل Ultra Night Mode 2.0 و Portrait Stylizers. وهناك أيضًا ميزة Cinematic Video Style التي تقول شركة Oppo أنها تتيح لك ” تحويل مقاطع الفيديو الشخصية إلى روائع مسرحية بإستخدام تأثيرات تشبه تأثيرات الأفلام والألوان الإحترافية “.

Advertisements





الهاتف Oppo A9 2020 الجديد سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأرجواني، وسيضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن العكسي مما يعني أنه سيكون قادرًا على شحن الأجهزة الأخرى. وبالنسبة لبقية ميزات هذا الهاتف، فهي تشمل Game Boost 2.0 ومكبرين للصوت.

عمومًا، الهاتف Oppo A9 2020 معروض الآن على الموقع الرسمي لشركة Oppo في باكستان، وسيشق طريقه إلى المزيد من البلدان في قادم الأيام بداية من الهند في اليوم 16 سبتمبر.