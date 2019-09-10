علي بابا تبدأ حقبة جديدة مع تنحي مؤسسها جاك ما

من المقرر أن يتنحى جاك ما Jack Ma، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا علي بابا Alibaba العملاقة للتجارة الإلكترونية اليوم الثلاثاء، عن رئاسة واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم، مع تسليم زمام الأمور لخلفه المختار بعناية، مما يمثل نهاية حقبة بالنسبة للشركة.

ويحتفل جاك ما – الذي أعلن عن قرار تنحيه عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العام الماضي – بيومه الأخير بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الخامس والخمسين في استاد رياضي أوليمبي في هانغتشو، حيث أسس الشركة قبل 20 عامًا.

ومن المفترض استبدال جاك ما، وهو أحد أكثر الشخصيات العامة شهرة في الصين، بدانييل تشانغ Daniel Zhang، الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، ليحول جاك انتباهه إلى العمل الخيري، مع التركيز على التعليم في المناطق الريفية.

وألهمت قصة جاك مجموعة كبيرة من رواد التكنولوجيا في الصين، حيث أسس علي بابا مع مجموعة من الأصدقاء في شقة مشتركة في هانغتشو في عام 1999، وكافح لسنوات طويلة من أجل جعلها تنطلق، وأدخلت الشركة التجارة الإلكترونية إلى الصين، مع أسواق (Taobao) و (T-mall).

وتبلغ قيمة ثروة جاك ما 38.4 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس Forbes، مما يجعله أغنى رجل في الصين، بينما تبلغ القيمة السوقية لشركة علي بابا 460 مليار دولار.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وتأتي استقالته في وقت تباطأ فيه نمو صناعة التجارة الإلكترونية في الصين، وتواجه الشركة المزيد من المنافسة من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.

وتوسعت علي بابا في الخدمات المالية والمدفوعات عبر الأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وبالرغم من أن جاك قد فاجأ المراقبين بتقاعده المبكر، لكنه لن يتخلى عن قبضته على الشركة بالكامل، إذ إنه يحتفظ بنسبة 6.22 في المئة من أسهم الشركة.

وسيبقى في مجلس الإدارة حتى اجتماع المساهمين السنوي في عام 2020، ليصبح بعد ذلك جزءًا من هيئة إدارة مؤلفة من 38 عضوًا منفصلة عن مجلس الإدارة.

ويواجه دانييل تشانغ – خلفية جاك ما – تحديات رئيسية تتمثل في إيجاد مجالات جديدة للنمو مع نضوج قطاع التجارة الإلكترونية في الصين.