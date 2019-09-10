فيسبوك تحاول استباق تغيرات خصوصية آيفون القادمة

نشرت فيسبوك تدوينة جديدة توضح من خلالها كيفية استخدام تطبيقها لبيانات الموقع، وذلك قبل صدور التحديث المحتمل لنظام (iOS)، والذي يتيح لمستخدمي آيفون آيفون عرض النوافذ المنبثقة بانتظام لإخبارهم بالتطبيقات التي تجمع معلومات الموقع في الخلفية.

وتدافع فيسبوك من خلال التدوينة عن استخدامها لبيانات الموقع في (iOS)، وتشرح من خلالها كيف تعتمد على بيانات الموقع، وكيف تؤثر تحديثات برامج (iOS) وأندرويد الجديدة على الوصول إلى تلك المعلومات.

وقالت التدوينة: فيسبوك أفضل مع بيانات الموقع، ويحصل الأشخاص – كجزء من تحديث (iOS) – على تنبيهات بمعلومات حول التطبيقات التي تجمع معلومات الموقع الخاصة بهم في الخلفية وعدد المرات التي وصلوا إليها في فترة زمنية معينة.

وتُظهر التنبيهات للأشخاص خريطة تحدد المكان الذي تم فيه سؤال الهاتف عن الإحداثيات، وقد يبدأ الأشخاص – عند وصول الميزة ضمن (iOS 13) – في تلقي تنبيهات عديدة توضح لهم كيفية وصول فيسبوك إلى معلومات الموقع الخاصة بهم.

وتعقد شركة آبل حدثًا صحفيًا اليوم الثلاثاء يتوقع فيه أن تكشف عن الهواتف الجديدة كما تفعل عادةً خلال هذا الوقت من العام، وتصدر آبل عادةً تحديث (iOS) في غضون أسبوعين من حدث آيفون الخاص بها.

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ويمنح التحديث الجديد لنظام (iOS) المستخدمين خيارًا إضافيًا يتمثل في اختيار مشاركة موقعهم مع أحد التطبيقات لمرة واحدة فقط، بحيث يتعين على التطبيق بعد ذلك أن يطلب السماح من المستخدم مرة أخرى في كل مرة يريد الوصول إلى معلومات الموقع.

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وفي حال اختار الأشخاص السماح لتطبيق ما بالوصول إلى معلومات الموقع بشكل مستمر، فإن آبل ترسل تقارير حول كيفية استخدام هذه المعلومات.

وبالرغم من هذه التحديثات، فإن فيسبوك ما تزال قادرة على جمع معلومات حول موقع شخص ما، حتى في حال إيقاف تشغيل إعدادات الموقع على الجهاز، وذلك وفقًا للتدوينة.

وقالت فيسبوك: ما يزال بإمكاننا فهم موقعك باستخدام أشياء، مثل تسجيلات الوصول؛ والأحداث؛ والمعلومات حول اتصالك بالإنترنت، وحاولت المنصة تحليل التغييرات القادمة وشرح سبب فائدة مشاركة الموقع عند استخدام فيسبوك.

ووفقًا للتدوينة، فإن ميزة مشاركة الموقع مفيدة لميزات، مثل تسجيل الوصول، وتجعل التخطيط للأحداث أسهل، وتساعد على تحسين الإعلانات، وتبقيك أنت ومجتمع فيسبوك آمنين.

وتستخدم ميزات، مثل البحث عن الشبكة اللاسلكية والأصدقاء القريبين، الموقع الدقيق حتى عندما لا تستخدم التطبيق للتأكد من دقة التنبيهات والأدوات.

ويمكن أن يكون تمكين مشاركة الموقع في الخلفية مفيدًا لتحسين تجربة المستخدم من خلال العديد من التطبيقات التي تتضمن خرائط أو توصيات متعلقة بالموقع، لكن يمكن للتطبيقات أيضًا الاستفادة من البيانات وجمعها دون موافقة المستخدمين.