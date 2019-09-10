تكنولوجيا: LG تعلن رسمياً عن دعم تقنية NVIDIA G-Sync في سلسلة شاشات E9 وC9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن دعم تقنية NVIDIA G-Sync في إصدارات الشركة من الشاشات OLED من سلسلة E9 وأيضاً C9، على أن تقدم هذه التقنية في تحديث جديد للبرمجيات خلال الأسابيع المقبلة.

أكدت شركة LG على خطط الشركة لدعم اللاعبين بآداء أفضل على شاشات OLED خلال الفترة القادمة، وفي إطار خطط الشركة لتحسين تجربة الألعاب، أعلنت اليوم عن دعم تقنية NVIDIA G-Sync في إصدارات الشركة من شاشات OLED.

ومن المتوقع أن تدعم تقنية G-Sync شاشات LG بتجربة مميزة في الألعاب، حيث تعد شاشات OLED الأفضل في عرض محتوى الألعاب بأعلى جودة، كما تتوافق بكفاءة مع تطور تقنية منصات الألعاب، أيضاً تتميز شاشات OLED بألوان طبيعية غامرة تظهر بشكل خاص في الشاشات ذات الحجم الكبير.

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أيضاً أكد Matt Wuebbling من NVIDIA على أن معدل التحديث المتغير في HDMI في شاشات LG فئة OLED للعام 2019 سيدعم سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 20، كما أشار إلى أن تقنية إنفيديا في شاشات LG مع الألعاب التي تدعم تقنية تتبع الأشعة، لتقدم في النهاية تجربة مميزة في إصدارات LG، أيضاً من المتوقع أن تبدأ الشركة في دفع التحديث الجديد للبرمجيات في CEDIA 2019.

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