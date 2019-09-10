تسريب أسعار هواتف iPhone 11 Series ساعات قبل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة آبل بالكشف عن ثلاثة هواتف iPhone جديدة في وقت لاحق من هذا اليوم، ويتعلق الأمر هنا بكل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. وحتى ذلك الحين، فقد تم الآن تسريب أسعار هذه الهواتف الذكية الثلاثة.

ووفقا لهذا التسريب الجديد، فسوف يبدأ سعر الهاتف iPhone 11 من 749 دولار أمريكي بينما سيبدأ سعر الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max من 999 دولار أمريكي و1099 دولار أمريكي على التوالي. ويمكنكم إلقاء نظرة على الجدول أدناه للحصول على المزيد من التفاصيل :

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العرض التقديمي المسرب يحتوي أيضًا على Apple Watch Series 5 و AirPods و AirPower، ولكنه لا يكشف لنا عن أيًا من تفاصيلها. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن منتجاتها الجديدة في وقت لاحق من هذا اليوم، وبالضبط في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ مع العلم بأنه سيكون بإمكانك مشاهدة هذا الحدث مباشرة على اليوتيوب.