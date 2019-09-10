شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير فى الشأن الفضائى: الهند يمكنها بناء قاعدة قمرية بعد 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس السابق لشركة "براموس إيرو سبيس" الروسية الهندية للصواريخ، سيواتخانو بيلاى، أن الهند يمكن أن تنشئ بعد 10 أعوام قاعدة على سطح القمر، وذلك بغية استخراج الهيليوم ونقله إلى الأرض، بحسب موقع روسيا اليوم.

ونقلت مجلة "Outlook" الهندية عن، سيواتخانو بيلاى، قوله إن الهيليوم – 3 سيكون فى المستقبل مصدرا جديدا للطاقة. وأضاف الخبير الهندى أن بلاده استوعبت فى الوقت الحاضر تكنولوجيات الفضاء وأصبحت دولة فضائية عظمى إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين.

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وأشار إلى أن الصين والولايات المتحدة وروسيا تهتم هى أيضا بإنشاء قواعد على سطح القمر. ويتوجب على الهند أن تسير فى هذا المضمار أيضا، فيما جاء إعلان، بيلاى، فى أعقاب إيصال الهند مسبار "تشاندريان – 2" إلى مدار القمر، وحاولت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية السبت 7 سبتمبر إنزال مسبار "فيكرام" على سطح القمر، إلا أن العملية باءت بالفشل لانحراف المسبار عن مسار الهبوط وسقوطه على سطح القمر، ما تسبب فى انقطاع الاتصال به.

يذكر أن الهيليوم – 3 ناتج عن العمليات الجارية على الشمس، وأنه يحجب عمليا عن الأرض لأن غلافها الجوى يمنعه من ذلك، أما القمر الذى لا يمتلك غلافا جويا فتتوفر فى غباره، حسب تقييم العلماء، بضعة ملايين الأطنان من الهيليوم – 3.