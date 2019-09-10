شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تبيع حوالي 180 مليون هاتف أيفون جديد خلال العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدة محللين في وول ستريت، إن شركة أبل قد تبيع ما يصل الى 200 مليون من أحدث هواتفها للمستخدمين الحاليين الذين يقومون بترقية أجهزتهم القديمة وسيأتي معظم هذا الطلب من الصين رغم الحرب التجارية المستمرة بين البلدين.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فمن المتوقع أن تقوم شركة أبل بإطلاق ثلاثة هواتف أيفون جديدة اليوم الثلاثاء، والتى ستضم معالجات مُحسّنة ووظائف جديدة للكاميرا، إلى جانب خدمة بث الفيديو التي ستستمتع بأمثال Netflix Inc وWalt Disney، وقال محللى Wedbush إن دورة الترقية يمكن أن تترجم إلى ما يقرب من 180 مليون وحدة أيفون تباع في الأشهر الـ 12 المقبلة مع ما يقرب من 60 مليون إلى 70 مليون مستهلك بسبب الترقية في الصين، حيث كافحت آبل مع إطلاقها الأخير.

وقال عدد من المحللين إن شركة أبل لديها حالياً حوالي 900 مليون جهاز أيفون نشط على مستوى العالم، كما أن مزيج مبيعات الركود لإطلاقها أيفون X منذ عام 2017 والرقابة الصارمة نسبياً على الأسعار قد تحفز الطلب من المستخدمين الذين ظلوا في السابق دون ترقية، فيما قال محللين في بنك أوف أمريكا: "هذه الهواتف القديمة ستكون مرشحة للترقية وما زلنا ننظر إلى السنة المالية 2020 على أنها دورة" تجارة في "أيفون مقابل 2021 والتي ينبغي أن تكون دورة 5G".

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وقد قدروا أنه كان هناك 200 مليون جهاز أيفون 6 والنماذج السابقة التي كانت تستعد للترقية، فيما تبدأ سنة آبل المالية لعام 2020 اعتبارًا من أكتوبر، ولم تتوقع أي من شركات السمسرة أن تطلق هاتف أيفون مزود بتقنية 5G هذه المرة - على عكس عمليات إطلاق الهواتف المحمولة من الجيل الخامس التي أطلقتها عدد من الشركات الأخرى.

ويتوقع المحللين وغيرهم من مراقبي الصناعة أن تطلق أبل ثلاثة هواتف ذكية: iPhone 11 Pro بحجم 5.8 بوصة، وiPhone 11 Pro Max بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ونسخة منخفضة السعر بشاشة 6.1 بوصة، ومن المتوقع أن يصل سعر الطراز الأساسي إلى 749 دولارًا، وأيفون 11 Pro بسعر 999 دولارًا، وأيفون Pro Max بسعر 1099 دولارًا تقريبًا، دون تغيير تقريبًا عن أسعار العام الماضي، مع اختيار الشركة للدفع من خلال أي تعريفات محتملة على الأجهزة لصالح زيادة حجم المبيعات.

وتواجه شركة أبل رسومًا بنسبة 15٪ تفرضها الحكومة الأمريكية على المنتجات المصنوعة في الصين بما في ذلك الساعات الذكية وسماعات الرأس اللاسلكية اعتبارًا من 1 سبتمبرالجاري ، مع فرض رسوم على أيفون لتدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.