فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا على تسريب مهم يخص الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 في الأسبوع الماضي، وهو التسريب الذي كشف لنا عن الكثير من الأشياء حول هذا الهاتف، بما في ذلك مواصفات الكاميرا، والذاكرة، والميزات البرمجية التي سيأتي بها هذا الهاتف. ومع ذلك، إستبعد ذلك التسريب بعض التفاصيل المثيرة للإهتمام.
نُشر منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo اليوم يفيد بأن الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 سيحصل على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وسيدعم الشحن السريع بقوة 40W. وللإحتفاظ بالشاشة الخالية من القطع أو الثقب على غرار الأجيال السابقة، فسوف تلجأ شركة Xiaomi إلى نظام الكاميرا المنبثقة من أجل الكاميرا الأمامية.
ومع ذلك، نحن لا نقترح عليك الوثوق الكامل بهذه المعلومات لأن المصدر ليس لديه سجل طويل بما يكفي لمعرفة مدى مصداقيته، ولكن بالنظر إلى ما يحدث في سوق الهواتف الذكية الآن، فالميزات المذكورة أعلاه ليست بعيدة المنال.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 سيضم شاشة بتحديث 90Hz، وسيدعم الشحن السريع بقوة 40W لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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