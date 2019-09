تسريبات جديدة تعرض لنا الهاتف Galaxy A20s مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، والمزيد

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح نظام التسمية الجديد من سامسونج فوضويًا بعض الشيء. لقد تسربت مواصفات الهاتف Galaxy A20s وتوضح لنا أن هذا الهاتف سيحصل على كاميرا خلفية أفضل من Galaxy A20، ولكن هذا سيأتي على حساب الشاشة وبعض الجوانب الأخرى.

سيضم الهاتف Galaxy A20s ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فهي ستحتفظ بدقتها البالغة 8 ميغابكسل.

الهاتف Galaxy A20s سيحصل أيضًا على شاشة أكبر من نوع TFT LCD بحجم 6.5 إنش مع العلم بأن الهاتف Galaxy A20 الحالي جاء مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش. وبغض النظر عن الشاشة، فسوف يضم الهاتف Galaxy A20s كذلك المعالج Snapdragon 450 بدلاً من المعالج Exynos 7884، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 4GB بدلاً من 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB بدلاً من 32GB.

الهاتف Galaxy A20s سيأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W، وسيصل إلى السوق بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأخضر والأسود والأحمر. وللآسف، ليست هناك أي معلومات حول موعد وصول هذا الهاتف، ولكن هناك إحتمال أن يصل في اليوم 18 سبتمبر جنبًا إلى جنب مع الهاتف Galaxy M30s.

#Samsung Galaxy A20s detailed specs-

Snapdragon 450

6.5" HD+ TFT display with 1520 x 720 with resolution

13MP (f/1.9) + 8MP (UW) + 5MP (Depth)

8MP (f/2.0)

4000mAh with 15W charging

4GB + 64GB

microSD slot, up to 512GB

Green, Black & Red color options

163.31 x 77.52 x 7.99 mm pic.twitter.com/42TXxKhOez