شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إينيرجيا" الروسية تسعى لإطلاق مركبتين فضائيتين مأهولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل مؤسسة "إينيرجيا" على بناء مركبتين فضائيتين مأهولتين من طراز "أريول"ـ إحداها ستكون مكوكية وتطلق بواسطة صواريخ النقل الثقيلة Angara-A5 وYenisei، إلى محطة الفضاء الدولية، بحسب موقع روسيا اليوم.

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وقال نيقولاى سيبستيانوف، المدير العام للمؤسسة، فى حديثه للرئيس الروسى فلاديمير بوتين "نعمل حاليا على بناء مركبتين من نوع "أريول"، أول إطلاق تجريبى سيكون عام 2023 بواسطة الصاروخ Angara-A5".

وأضاف "المركبة الثانية مكوكية ستطلق عام 2024 غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، وفى عام 2025 ستطلق مأهولة، ونأمل استخدامها للرحلات الفضائية البعيدة".