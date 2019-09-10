شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيين يسجلون إشارات كونية غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل علماء الفلك الصينيين العاملون بأكبر مرصد فى العالم إشارات متكررة غامضة واردة من مصدر واقع على مسافة نحو 3 مليارات سنة ضوئية، بحسب موقع روسيا اليوم.

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وقالت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الخبراء فى أكاديمية العلوم الصينية إن الإشارات استقبلت بواسطة أكبر مرصد لاسلكى كروى فى العالم يبلغ ارتفاعه 500 متر، مضيفة أن العلماء الصينيين قاموا باختبار ومعالجة الإشارات.

يذكر أن المرصد اللاسلكى الكروى المعروف كمرصد FAST يقع فى جبال مقاطعة غويتشو جنوب الصين، أما الانفجارات اللاسلكية السريعة (FRB) فإنها عبارة عن نبضات لاسلكية تدوم بضعة (ميلى ثوانى)، ويعجز العلماء إلى حد الآن عن تفسير طبيعتها.