تكنولوجيا: سوني تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Xperia 5 بسعر 800 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سوني اليوم في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Xperia 5 في متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت في فرنسا، حيث حددت الشركة سعر 800 يورو أو 800 دولار في سوق الولايات المتحدة.

أعلنت شركة سوني مؤخراً عن هاتف Xperia 5 واليوم تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق إستعداداً لشحن الهاتف للمستخدمين في شهري أكتوبر ونوفمبر.

ولقد بدأت سوني في تلقي طلبات الحجز المسبق في السوق الأوروبي بسعر 800 يورو للهاتف، على أن يبدأ الشحن في السوق الأوروبي في شهر أكتوبر، بينما يبدأ الشحن في الولايات المتحدة بسعر 800 دولار في شهر نوفمبر.

وتقدم سوني عرض مجاني سماعة WF-1000XM3 اللاسلكية لطلبات الحجز المسبق الأولى، حيث تأتي السماعة اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء، بينما تتوفر في الأسواق بسعر 250 يورو، لذا ستقدم لعدد 125 فقط من الطلبات الأولى لحجز هاتف Xperia 5.

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ويتوفر هذا العرض للسماعة اللاسلكية مع هاتف Xperia 5 في سوق ألمانيا أيضاً بسعر 850 يورو للهاتف والسماعة معاً، بينما يتوفر الهاتف للحجز المسبق في سوق الولايات المتحدة في كلاً من B&H وأيضاً Focus، على أن يبدأ شحن هاتف Xperia 5 في 5 من نوفمبر.

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