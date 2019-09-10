الهواتف الذكية الأحدث من شركة سامسونج تتلقى بدورها دعم منصة الواقع المعزز ARCore

فاطمة أيت طالب - دبي - منصة الواقع المعزز ARCore من شركة جوجل تتوسع الآن لتدعم المزيد من الأجهزة الإضافية. تحتفظ الشركة بقائمة من الأجهزة التي تحظى بدعم هذه المنصة. يتم تحديث هذه القائمة بإنتظام لتعكس الأجهزة المدعومة الجديدة. والآن، تم تحديث هذه القائمة لدعم خمسة أجهزة جديدة.

تشمل هذه الأجهزة الهواتف الذكية الرائدة الجديدة من سامسونج، ونحن نقصد هنا بالتحديد Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 و Galaxy A90 5G و Galaxy A50s و Galaxy Tab S6. لقد إجتازت الأجهزة الموجودة في هذه القائمة عملية مصادقة جوجل على دعمها لمنصة ARCore. الشهادة مهمة لأنها تضمن تجربة جيدة مع تطبيقات الواقع المعزز. للمصادقة على كل جهاز، تقوم شركة جوجل بالتحقق من جودة الكاميرات ومستشعرات الحركة والتصميم للتأكد من أن الأداء يصل إلى مستوى التوقعات.

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وبالإضافة إلى دعم الأجهزة الجديدة، فقد أوضحت شركة جوجل أيضًا أن منصة الواقع المعزز ARCore أصبحت تدعم الآن العرض بمعدل 60 إطار في الثانية طالما يدعم جهازك ذلك بطبيعة الحال. وبالنسبة للهواتف الأخرى التي تلقت دعم ARCore في الأونة الأخيرة، فهي تشمل Xiaomi Mi A3 و Realme X و Galaxy A7 2018 و LG G8S و LG Stylo 2 و LG Stylo 5.