Siri سيكون قادرًا في المستقبل على إجراء نقاشات حول المشاكل الصحية مع المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف تقرير جديد من صحيفة الجارديان البريطانية أن نظام iOS 13 الجديد الذي تستعد شركة آبل لإطلاقه في وقت لاحق من هذا الشهر سيجلب معه بعض التحسينات المثيرة للإهتمام للمساعد الرقمي Siri. على وجه التحديد، ستحصل النسخة القادمة من المساعد الرقمي Siri على قدرات كما سيتم دمجها مع تطبيقات مثل Find My Friends ومتجر App Store.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 في وقت سابق من هذا العام أن المساعد الرقمي Siri في نظام iOS 13 الجديد سيكون طبيعيًا أكثر ومفيدًا أيضًا. لذا بدلاً من سماع Siri يقول ” بعد 1000 قدم قم بالإنعطاف نحو اليسار “، فإن النسخة الجديدة من هذا المساعد الرقمي ستقول لك ” إنعطف يسارًا أثناء تخطي الضوء التالي “.

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وبغض النظر عن نظام iOS 13، فلدى شركة آبل بعض الخطط الأكثر طموحًا للمساعد الرقمي Siri. إذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فسوف تقوم شركة آبل بإطلاق نسخة جديدة من هذا المساعد الرقمي مع نظام iOS 14 في العام المقبل ستكون قادرة على التفاعل والتناقش مع المستخدمين بشأن المشاكل الصحية المختلفة.

في حين أن خطط آبل الكاملة للمساعد الرقمي Siri في هذا الصدد لا تزال غير واضحة، إلا أن ذلك ليس مفاجئًا بالنظر إلى الإهتمام الكبير لشركة آبل بالمجال الصحي. وعلى ذكر ذلك، فقد رأينا شركة آبل تجلب العديد من ميزات مراقبة الصحة واللياقة البدنية إلى الساعة الذكية Apple Watch في السنوات الأخيرة. مع الساعة الذكية Apple Watch Series 4 على سبيل المثال لا الحصر، قامت شركة آبل بإطلاق ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG والتي تتيح لهم رسم التخطيط الكهربائي للقلب. حتى الآن، أثبتت هذه الميزة أنها مفيدة للغاية، وقد نبهت العديد من المستخدمين إلى أمراض القلب التي كانت تهدد حياتهم.