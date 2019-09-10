شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. أبل تعقد مؤتمرها السنوى للكشف عن هواتف أيفون 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شركة أبل مساء اليوم مؤتمرها السنوي للكشف عن عدد من منتجاتها الذكية، وذلك فى مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسى للشركة بكاليفورنيا، حيث ينعقد فى تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادى، أى فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وبحسب التقارير فمن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة، يشاع أنها تسمى iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

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أبرز ما ستعلن عنه أبل:

من المتوقع أن تعلن شركة أبل عن ثلاثة هواتف أيفون جديدة، والتي ستحتل مركز الصدارة في هذا الحدث.

كذلك من المنتظر أن تكشف الشركة عن الجيل الخامس الجديد من Apple Watch سيعلن عنه، بالإضافة إلى iPad وiPad Pro وAirPods 3 وMacBook Pro أكبر.

ومن المحتمل أيضًا أن تعلن شركة أبل عن معلومات حول العديد من تحديثات البرامج، بما في ذلك iOS 13 وiPadOS وwatchOS6 وtvOS و macOS 10.15 Catalina.