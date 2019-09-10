شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يطلق حملة للحد من الانتحار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون تطبيق مشاركة الفيديو القصير TikTok مع مؤسسة Suicide Prevention India Foundation (SPIF) الهندية لإطلاق حملة تعرف بـYourLifeMatters، والتى تهدف إلى نشر الوعى حول أهمية الصحة العقلية والحد من معدلات الانتحار فى الهند.

وبحسب موقعgadgetsnow الهندى فإن ذلك يأتى بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمى لمنع الانتحار، حيث تشجع الحملة داخل التطبيق الجميع على إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، وممارسة الرحمة الذاتية وطلب المساعدة المهنية إذا لزم الأمر، خاصة أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد الهند من أكبر 25 دولة ذات أعلى حالات الانتحار.

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وتهدف الشراكة بين TikTok وSPIF إلى الحد من معدلات الانتحار المتزايدة فى الهند من خلال النظر إليها كقضية صحية عامة، والاستفادة من قوة المجتمع، وكجزء من هذه المبادرة، تقوم SPIF بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة ويمكن إعادة ربطها من خلال ملف تعريف TikTok الخاص بها (spif_in) لتمكين مستخدمى TikTok من المعرفة الفنية اللازمة لتوضيح الدور كـ "Gatekeepers".

ويمكن أن يكون "حارس البوابة" أى شخص يتم تدريبه ليكون قادرًا على اكتشاف شخص لديه ميول انتحارية، ومساعدة هؤلاء الأفراد وإحالتهم إلى أخصائى الصحة العقلية، لأن حوالى ثمانية من بين كل 10 أشخاص يفكرون فى الانتحار يقدمون علامات شفهية أو غير لفظية، يمكن لحراس البوابة المدربين أن يلعبوا دورًا رئيسيًا فى المساعدة فى إنقاذ الأرواح.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعبئة مجتمع الإنترنت للعب دور فى منع الأفراد من إلحاق الأذى بالنفس، وبالإضافة إلى ذلك تحتوى مقاطع الفيديو أيضًا على ناجين انتحاريين يشاركون قصصهم الشخصية ويحفزون المستخدمين على عدم فقد الأمل وإيجاد القوة للتغلب على نضالاتهم، وكجزء من حملة YourLifeMatters ، ستجرى SPIF أيضًا أحداث غير متصلة بالإنترنت فى المدارس والكليات مثل المحادثات وورش العمل والمناقشات والمسرحيات لتشجيع المحادثة على الصحة العقلية.