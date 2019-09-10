شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ساعات من طرحه.. شاهد أبرز صور مسربة لهواتف أيفون 11 المنتظر من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة أبل الكشف اليوم عن 3 هواتف أيفون جديدة خلال حدثها المنتظر، ومن المرجح أن تطلق الشركة هذه الهواتف للبيع خلال الشهر ذاته، فى محاولة لتحسين مبيعات الربع المالى الرابع من العام الحالى.

وكشفت بلومبيرج أن هواتف أيفون ستأتى فى 3 إصدارات، حيث سيكون هناك طراز "أيفون برو" ليكون بديلا لـiPhone XS و XS Max، ومن المنتظر أن تمتلك هواتف أيفون الجديدة نظام الكاميرات الخلفية الجديد، الذى سيتكون من 3 كاميرات، وستركز الكاميرا الثالثة على التصوير العريض، كما ستلتقط الكاميرات الثلاث الصور فى وقت واحد.

كذلك فإن الكاميرا تستخدم برنامجا ذكيا جديدا لتصحيح الصور الملتقطة تلقائيًا ثم جمعها فى صورة واحدة، وستكون دقة الصور أفضل مع نظام الكاميرات الجديد، كما سوف تتحسن قدرات التصوير فى ظروف الإضاءة المنخفضة، فيما كشف موظف فى مصنع "فوكسكون" فى الصين أن iPhone 11 الجديد سوف يأتى بأربعة ألوان، رمادى، وفضى، وذهبى ، وطراز أخضر داكن جديد تمامًا.



الون هواتف ايفون



هواتف أيفون



هواتف أيفون



هواتف أيفون



هواتف أيفون

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هواتف أيفون



هواتف أيفون



هواتف أيفون



هواتف أيفون



هواتف أيفون (6)



هواتف أيفون



هواتف أيفون



هواتف أيفون