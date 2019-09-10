تكنولوجيا: Daimler تبدأ فى اختبار الشاحنات ذاتية القيادة فى الطرق العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة صناعة السيارات “Daimler” فى اختبار الشاحنات ذاتية القيادة من المستوى الرابع (أى القيادة الذاتية بالكامل فى مواقف محددة) فى الطرق العامة فى جنوب غرب فرجينيا، بالقرب من مقر مطور التكنولوجيا Torc Robotics. ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمى تفى الاختبارات العامة بوعدها بالبدء فى الاختبار فى عام 2019، وتأتى بشكل صحيح مع قيام Daimler بتعزيز استراتيجيتها، حيث أنشأت مؤخرًا مجموعة تقنية مستقلة للتعامل مع خريطة الطريق للشاحنات ذاتية القيادة، لا تتوقع أن ترى هذه الآلات تقوم بنقل البضائع بانتظام أثناء إجراء الاختبار، ولكن تتوقع Daimler الكثير من العمل على مدار العقد المقبل، وستكون هذه الآلات ذكية بما يكفى للتعامل مع الظروف الجوية القاسية والبيئات المعقدة دون أن تفشل ولكن قد يستغرق الامر سنوات. إنها خطوة مهمة تساعد شركة Daimler على التنافس مع شركة Volvo، وغيرها فى اتجاه استخدامات العالم الحقيقى للشاحنات ذاتية القيادة.

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