شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتعاون مع عدد من الشركات لتطوير منصتها للسيارات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات (IAA)، أعلنت شركة مايكروسوفت التعاون مع شركاء جدد لـتطوير منصتها للسيارات الذكية Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP)، كما أعلنت أيضًا عن برنامج Microsoft for Startups: Autonomous Driving للقيادة الذاتية.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فتعد MCVP هي منصة عمل سحابي يمكن من خلالها لمصنعي السيارات تقديم الخدمات التالية لأصحاب السيارات، بما في ذلك تجارب في السيارات والقيادة الذاتية، والملاحة المتقدمة، ومشاركة العملاء والأفكار، وخدمات التنبؤ، والاتصال والتحديثات عبر الأثير (OTA)، فيما توجد العديد من الشركات التى تستخدم المنصة بالفعل، إلا أن مايكروسوفت أعلنت أن الشركاء التاليين ينضمون إلى البرنامج.

فيما يهدف برنامج Microsoft for Startups: Autonomous Driving إلى تسريع نمو الشركات الناشئة التي تعمل على القيادة المستقلة.