شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من انتقال السلمون الوردى من روسيا إلى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد نوع من السلمون يسمى بسمك السلمون الوردى، والذى لاحظ العلماء انتقاله من روسيا بأعداد كبيرة إلى أنهار بريطانيا، وقد أصدروا عدة تحذيرات وراء هذه الظاهرة التى تهدد الأسماك المحلية وتعرضها للخطر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت قد شوهدت أعداد من سمك السلمون الوردي المطل على المحيط الهادي في المياه البريطانية منذ عام 2017، والآن بعد عامين في البحر، تحذر وكالة البيئة من أن المزيد من سمك السلمون الوردي سيعود إلى المياه البريطانية هذا العام ليتكاثر.

وتتمثل مخاطر هذا الأمر فى أنهم سيحدثون أمراضًا أو طفيليات قد تصيب السلمون الأطلسي الأصلي في بريطانيا وسمك السلمون المرقط البري ويتنافسون معهم للحصول على الطعام.

Advertisements

وقالت وكالة البيئة: "نظرًا لدورة حياة هذا النوع لمدة عامين، سيكون عام 2019 هو العام الأول الذي يمكن أن نتوقع أن نرى فيه عودة هذه الأسماك بأعداد كبيرة".

وأضاف سايمون تومس ممثل عن الوكالة: "يتم حث أي شخص يصطاد سمك السلمون الوردي على عدم إعادته إلى الماء، بل الإبلاغ عنه وتصويره وتجميده، وكان هناك عشرة مشاهدات مؤكدة في جميع أنحاء بريطانيا هذا العام، بما في ذلك واحد في ويلز، وثلاثة في اسكتلندا واثنان قبالة ساحل نورثمبريا.