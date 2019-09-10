شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق التخزين السحابى OneDrive يصل لـ 1 مليار تحميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تطبيق سكايب ومايكروسوفت وورد، وصل تطبيق OneDrive التابع لشركة مايكروسوفت إلى مليار عملية تنزيل من متجر جوجل بلاي.

وحسب موقع “mspoweruser” وقعت ميكروسوفت على بعض الصفقات مع شركات تصنيع المعدات الأصلية العاملة بنظام أندرويد لتثبيت تطبيق OneDrive، ومن المعتقد أن هذه الصفقات كانت تساعد OneDrive فى تحقيق هذا الرقم.

ومن المدهش أن عدد مرات تنزيل التطبيق فى أغسطس 2018 كان حوالى 500 مليون، ولكن فى خلال عام واحد تقريباً تضاعفت أرقام تنزيل التطبيق.