كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن روسيا تتهم جوجل وفيسبوك بالتدخل في الانتخابات

متابعة-سنيار: قال مسؤولون في روسيا إن غوغل وفيسبوك قد نشروا إعلانات مرتبطة بالانتخابات في انتهاك لقوانين البلاد، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الاتحادية في روسيا “روسكومنادور الروسية” إن كلا من فيسبوك وجوجل عرضتا إعلانات خلال انتخابات الأحد.

وجاء في البيان أن “مثل هذه الأعمال يمكن اعتبارها تدخلاً في شؤون السيادة الروسية وإعاقة للانتخابات الديموقراطية”، وفقا لنسخة مترجمة من رسالة ظهرت على موقع Roskomnadzor.

وأجرت روسيا انتخابات على مستوى الأقاليم والبلديات في أنحاء البلاد، يوم الأحد، واتسمت بموجة من الاحتجاجات الموالية للمعارضة طوال فترة التصويت، وأكد مسؤولون روس كبار أن قوى خارجية تدعم المحتجين.

Advertisements

لم يرد Google و Facebook على الفور على طلب للتعليق، من قبل “ماشابل”.

جدير بالذكر أن “Facebook” قضت العامين الماضيين في محاولة اجتثاث الدعاية المدعومة من روسيا وغيرها حول “السلوك غير المنسق” على برنامجها بعد استخدام البلاد للشبكة الاجتماعية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وقد كشفت الشركة عن العديد من شبكات الحسابات الأخرى – من روسيا وغيرها – والتي حاولت التلاعب بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.