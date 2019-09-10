كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Ditoo”…مكبر صوت جديد بتقنية “Bluetooth” وشاشة

متابعة-سنيار: على منصة التمويل Indiegogo تم إطلاق “Ditoo”، وهو مكبر صوت جديد بتقنية Bluetooth على الطراز القديم.

“Ditoo” مكبر صوت عالي الجودة بتقنية Bluetooth 5.0 مع صوت استريو وساعة منبه ومخطط يومي.

“Ditoo” هو أكثر من مجرد سماعات بلوتوث، إنه يجمع بين المظهر العتيق والتصميم العصري مع صوت قوي وباس عميق وتجارب موسيقية ممتازة.

“Ditoo” مكبر صوت Bluetooth رائع مزود بشاشة بكسل قادرة على تشغيل الرسوم المتحركة للتذكير والموسيقى والترفيه.

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تتيح لك الشاشة القابلة للتخصيص والتطبيق القوي تحيل “Ditoo” إلى أفضل مساعد شخصي لك.

وقال مطورو “Ditoo”: “يمكنك إعداد مخطط أو إنذار أو مؤقت أو حتى لوحة نتائج عليه، ويمكنك اختيار تصاميم الشاشة من مجتمع البكسل الخاص بنا أو إنشاء واحدة من نفسك باستخدام التطبيق”.

“Ditoo” متاح للدعم على Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 64 جنيها إسترلينيا، مما يوفر توفيرا بنسبة 53٪ من سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم خلال نوفمبر 2019.