كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “إيلون موسك” يرجح إطلاق شاحنته الكهربائية الصغيرة فى نوفمبر

متابعة-سنيار: لم تتمكن شركة “تسلا” من تحقيق هدفها المتمثل فى الكشف عن شاحنتها الكهربائية “Cyberpunk Truck” هذا الصيف.

لكن يبدو أن الشركة لديها الأن فكرة عن موعد توقع طرح شاحنتها الصغيرة، حيث قال إيلون موسك لمتابعيه على تويتر إن الكشف عن السيارة الكهربائية “سيحدث على الأرجح” فى نوفمبر.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن العديد من التقارير تؤكد أن تسلا عازمة على عرض الشاحنة قبل وصول 2020، لكن الشاحنة فى الغالب لا تزال لغزا، حيث ألمحت Tesla إلى تصميم “cyberpunk” وهو الاسم الذى من المفترض أن تأتى به الشاحنة الجديدة، والذى من المفترض أن يوفر القدرة الاستيعابية لسيارة Ford F-150 وأداء سيارة Porsche 911.

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وخلال اجتماع المساهمين السنوي خلال شهر يونيو، تم الكشف عن لمحة من الشاحنة لم تظهر فيها سوى مصابيح LED.

خلال العرض التقديمي نفسه، قال Musk إن شاحنة Tesla يجب أن تصل بحلول نهاية عام 2020، وأن طراز Y – سيارة الدفع الرباعي المدمجة Tesla- ستكون متاحة أيضا على نطاق واسع بحلول نهاية ذلك العام.