شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 13.. كل ما تحتاج معرفته.. المزايا وتاريخ الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أبل لإصدار أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS وهو نظام iOS 13، والذى سيأتى بعد حدث إطلاق أيفون 11 غدًا، حيث سيوفر نظام iOS 13 مجموعة من الميزات الجديدة، ليس فقط للأشخاص الذين يشترون أجهزة أيفون الجديدة، ولكن لأى شخص يقوم بتحديث جهاز أيفون الخاص به الحالى مع البرنامج الجديد.

مميزات iOS 13

أولاً وقبل كل شيء، سيوفر iOS 13 وضع Dark Mode الذى طال انتظاره - وهو نظام ألوان داكن جديد يعمل عبر نظام التشغيل بالكامل وجميع التطبيقات الأصلية، كما تم تصميم هذا لإطالة عمر بطارية أيفون، وجعل الاستخدام المطول أسهل على العينين.

ويوفر الوضع الداكن لمطورى تطبيقات الجهات الخارجية لدمجهم فى تطبيقاتهم الخاصة، ويمكن جدولة تشغيله تلقائيًا عند غروب الشمس أو فى وقت معين، وفقًا لشركة أبل، كما سيوفر iOS 13 أيضًا مجموعة واسعة من الميزات الجديدة لتطبيقات أبل، مثل الخرائط والصور والرسائل.

وعلى سبيل المثال، توفر ميزة جديدة تسمى "البحث حولها" فى Apple Maps تجربة تشبه طريقة عرض الشارع فى جوجل، مما يتيح للمستخدمين التنقل فى المدن باستخدام صور على مستوى الشارع بزاوية 360 درجة، كما يتميز تطبيق Photos بأدوات جديدة لتحرير الصور وتأثيرات Portrait Lighting، مما يتيح للمستخدمين ضبط موضع وشدة الإضاءة تقريبًا.

وعلى سبيل المثال، يمكنك تحريك الضوء وإضفاء مزيد من النعومة والميزات على الوجه، أو تقليل شدة الضوء للحصول على مظهر أكثر دقة ورقة.

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هناك أيضًا تأثير Portrait Lighting جديد يسمى High-Key Mono، والذى يخلق مظهرًا كلاسيكيًا بموضوع أحادى اللون على خلفية بيضاء، وفى الوقت نفسه، يتيح لك تطبيق الرسائل الآن استخدام "Memoji" كأفاتار، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تجسيدات متحركة مع قصات شعر مخصصة وأغطية للرأس وماكياج وثقب وإكسسوارات.

كذلك فإن أى Memoji تقوم بإنشائه يحفظ تلقائيًا بلوحة المفاتيح، بحيث يمكنك استخدامها فى الرسائل والبريد وتطبيقات الجهات الخارجية، ومع iOS 13، تقدم أبل أيضًا طريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب، والتى تسمى "Sign In with Apple"، وبدلاً من استخدام حساب وسائط التواصل الاجتماعى أو ملء النماذج أو التحقق من عناوين البريد الإلكترونى أو اختيار كلمات المرور، يمكن للعملاء ببساطة استخدام معرف أبل الخاص بهم.

وتقول أبل إنها ستحمى خصوصية المستخدمين من خلال تزويد المطورين بمعرف عشوائى فريد من نوعه، وحتى فى الحالات التى يختار فيها المطورون طلب اسم وعنوان بريد إلكتروني، يكون لدى المستخدمين خيار الحفاظ على خصوصية عنوان بريدهم الإلكترونى ومشاركة عنوان بريد إلكترونى عشوائى فريد من نوعه بدلاً من ذلك.

تاريخ الإصدار iOS 13

قالت أبل إن ميزات البرنامج الجديدة ستكون متاحة فى فصل الخريف كتحديث مجانى لبرنامج أيفون 6s والإصدارات الأحدث، ومن المنتظر أن تعقد الشركة مؤتمرها غدا 10 سبتمبر، للكشف عن هاتف أيفون 11، مع بيع الأجهزة الجديدة فى 20 سبتمبر، وعادة ما تأتى تحديثات iOS الجديدة قبل يومين من إصدار أيفون الجديد، لذلك من المحتمل أن يتم إصدار iOS 13 فى 17 أو 18 سبتمبر.