شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراع مكنسة قادرة على تنظيف الأماكن من الجزيئات المجهرية الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من العلماء من جامعة تومسك الروسية مكنسة كهربائية متناهية في الصغر قادرة على تنظيف البيئة والوسط المحيط من الجزيئات الضارة الصغيرة.

الاختراع الصغير سيساعد على إنشاء غرفة نظيفة بشكل كبير، عن طريق إزالة أجسام نانوية ضارة.

تحدث مدير المشروع أوليج مينين عن الاختراع، قائلا: "فكرة تصنيع مكنسة كهربائية ضوئية بسيطة للغاية، يتم فيها استخدام جسيمات ميكروية عازلة، مع مؤشر الانكسار الضوئي".

وبحسب القائمين على المشروع، فإن الأمواج الضوئية تقوم بإحداث ثقب صغير في الجسيمات لتقوم بعدها بجذبها.

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ويتراوح حجم الجسيمات المجهرية ما بين 1 إلى 10 أطوال موجية من الإشعاع، الأمر الذي يسهل للمكنسة القيام بتنظيف دقيق.