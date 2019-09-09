أفضل برامج التحكم في الكومبيوتر عن بعد Remote Desktop

التحكم في الكومبيوتر عن بعد واحد من أكثر المميزات والخواص الهامة لأجهزة ويندوز والتي تسهل حياتنا وحياة الكثير من المستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة تقنية واسعة، يمكنك من خلال هذه البرامج أن تعطي صلاحيات الوصول إلى جهاز الكومبيوتر الخاص بك لأي مستخدم موجود حول العالم بشرط أن يمتلك كلمة مرور خاصة تعطيها له أنت وتسمح له بالتصرف في جهاز الكومبيوتر الخاص بك كأنه جهازه الخاص.

ولكن كعادة جميع البرامج الجيدة والمميزة هناك كوكبة كبيرة للغاية من البرامج التي يمكنها أن تقوم بهذ العمل وتسمح لك بالوصول إلى جهاز الكومبيوتر الخاص بك عن بعد والأمثلة كثيرة للغاية ومنها حتى برامج قامت مايكروسوفت بتطويرها لذا فإننا اليوم سنقدم لكم مجموعة من أفضل برامج التحكم في الكومبيوتر عن بعد.

برامج التحكم في الكومبيوتر عن بعد :

تم إختيار جميع البرامج الموجودة في هذه القائمة بناءً على عوامل الأمان المختلفة والمميزات التي تعطيها هذه البرامج لك، ستجد هنا مجموعة من البرامج التي يمكنك أن تستخدمها وتتحكم بها في جهاز الكومبيوتر الخاص بك من خلال هاتفك المحمول.

يأتي هذا البرنامج مطوراً ومدمجاً داخل جميع أنظمة الويندوز من قبل مايكروسوفت نفسها لذا يعتبر هذا البرنامج واحداً من أكثر البرامج والخوادم أمناً ويمكنك أن تعتمد عليه دائماً وبشكل مستمر.

العيب الوحيد الذي قد يواجهك مع هذا البرنامج هو أنه صعب في الإستخدام قليلاً ولكن أهم ما يميز كونه خفيف ولا يحتاج إلى شراء أو أي أمر آخر.

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يعتبر هذا البرنامج الأشهر على الإطلاق في مجال التحكم في الكومبيوتر عن بعد والـ Remote Desktop حيث يعتبر واحد من أقدم وأكثر الخوادم والبرامج أمناً وهو مليء بالكثير من المميزات المختلفة مثل شات وإمكانية نقل الملفات وأيضاً إمكانية عقد الإجتماعات.

إستخدام البرنامج بشكل شخصي مجاني للغاية ولا يوجد فيه أي مصاريف تدفع ولكن في حالة إستخدامه بشكل تجاري ستحتاج إلى الإشتراك فيه.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

يعتبر هذا البرنامج بديلاً لبرنامج Team Viewer ولكن أخف قليلاً فهو لا يضم الكثير من المميزات والإضافات الأخرى الموجودة في Team Viewer وهو مجاني تماماً للإستخدام سواء للشركات أو الأفراد.

يدعم البرنامج ويقدم المميزات الاساسية التي ستحتاج لها وهو آمن للغاية.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .