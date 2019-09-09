طريقة تكبير الصور بإستخدام الذكاء الصناعي AI enlarger

فكرة تكبير الصور واحدة من أوائل الخدع والأمور التي نتعلمها عند إستخدام الفوتوشوب وبرامج تعديل الصور المختلفة، ولكن الحقيقة أن الطرق التي نستخدمها والطرق البدائية لعملية تكبير الصور تنتج صورة سيئة في دقة العرض وغالباً ما تجد بأنك تفقد جزءاً كبيراً من تفاصيلها.

يأتي برنامج AI Image Enlarger كبرنامج مجاني يساعدك على تكبير الصور ورفع دقة عرضها Resolution بإستخدام الذكاء الصناعي مما ينتج صورة مناسبة وتحتفظ بالكثير من تفاصيلها وبدقة عرض مناسبة.

تكبير الصور بإستخدام الذكاء الصناعي :

في البداية بالطبع عليك أن تقوم بتحميل البرنامج وهو متوافر بشكل مجاني كامل لجميع أنظمة الويندوز بإصداراتها المختلفة وأنظمة MAC أيضاً ويمكنك تحميله مجاناً من هنا ، أيضاً يمكنك إستخدام البرنامج من خلال الموقع ومن رفع الصور مباشرةً إلى الموقع ليقوم الموقع بعمله في عملية تكبير الصور بإستخدام الذكاء الصناعي .

بعد أن تقوم بتثبيت البرنامج قم بفتحه مباشرةً وتشغيله وستجد أمامك الشاشة التالية موجودة مباشرةً.

قم الآن بالضغط على زر File ثم Add Image لتضيف صورة إلى البرنامج ليقوم بتكبيرها.

بعد أن تقوم بإستيراد الصورة وإدخالها إلى البرنامج بالشكل التالي ستجد أمامك مجموعة من الإختيارات وهي الموجودة في الجانب الأيمن من الشاشة، الجزء الأول من الإختيارات متعلق بعملية التكبير وجودتها وسرعتها ويمكنك إختيار واحد من أربعة أشكال أو Styles موجودة وهي Artwork أو Photo أو Face أو High Grade.

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بالطبع إختيار High-grade هو الإختيار الأمثل للحصول على أفضل نتيجة ممكنة للصورة التي ستقوم بتكبيرها، فعندك إختيارك لهذا الأختيار ستجد أن عملية تكيبر الصورة ستأخذ وقتاً طويلاً ولكن ستعطيك أفضل نتيجة ممكنة.

ستجد بعد ذلك إختيار التحكم في نسبة التكبير إما أن تقوم بتكبيرها بنسبة 200% أو 400%.

بعد ذلك ستقوم بإرسال الصورة وبياناتها إلى الخادم والموقع الخاص بالبرنامج من خلال الضغط على زر Submit لتبدأ عملية التكبير والتي قد تأخذ حوالي 30 ثانية أو دقيقة بحسب الوضع الذي ستختاره.

بعد ذلك ستظهر لك شاشة تخبرك بأن عملية التكبير إنتهت ويمكنك تحميل الصورة المكبرة، لاحظ أن البرنامج يمكنه أن يقوم بتكبير الصور الصغيرة ذات الأحجام الصغيرة فقط دون تلك الكبيرة.