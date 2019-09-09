تكنولوجيا: كل ما نتوقع الإعلان عنه في مؤتمر ابل غداً 10 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة أبل لعقد مؤتمرها السنوي غداً 10 سبتمبر بمقر الشركة في ولاية كاليفورنيا. وإلى جانب أهم الإعلانات المنتظرة عن الإصدارات الجديدة من هواتف الآيفون، هناك أيضاً الكثير من التوقعات عما ستقوم أبل بالكشف عنه في مؤتمرها غداً.

هواتف آيفون الجديدة

تستعد شركة أبل للكشف عن ثلاثة إصدارات من هواتف الايفون تأتي بعنوان iPhone 11 وiPhone Pro، ومثلما علمنا من قبل، ستتضمن هذه الهواتف إعدادات كاميرة جديدة في الجهة الخلفية تشمل ثلاثة مستشعرات، إذ ستركز الكاميرا الثالثة على التصوير بزاوية واسعة للحصول على لقطات أكثر مرونة.

ووفقًا لبلومبرج، فإن إعداد الكاميرا هذا سيُستخدم للالتقاط الصور في وقت واحد، كما أنه سيتم إستخدام برنامج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعديل وتصحيح الصور الملتقطة تلقائيًا ومن ثم جمعها في صورة واحدة. وستكون دقة الصور أفضل مع نظام الكاميرات الجديد، كما سوف تتحسن قدرات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وعلاوةً على ذلك، سيتمكن أيضًا المستخدمون من تعديل وتحرير مقاطع الفيديو مباشرةً من الهاتف دون الحاجة إلى الاستعانة بتطبيقات تابعة للجهات الخارجية.

ستتميز هواتف آيفون الجديدة أيضًا بتطورات أخري، حيث ورد أنها ستدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي، مما يسمح لها بشحن سماعات AirPods اللاسلكية من خلالها. كما هناك شائعات تفيد بأن هناك تحسينات في عمر البطارية وتطورات مع ميزة Face ID للتعرف على الوجه، وكذلك تقنية جديدة لمقاومة التكسير.

وقد كشف تقرير جديد أيضًا أنه من المحتمل أن نري ألوان جديدة تمامًا مع هواتف آيفون الجديد، فقد نري هاتف آيفون باللون الأخضر، أو باللون الأرجواني.

ساعة أبل الذكية

هناك احتمال بأن نري تحديثات لساعات أبل الذكية خلال مؤتمر Apple أيضًا، مثلما حدث في العام الماضي. ولكن، بالنظر إلى أننا لم نسمع عن أي شيء حول استعدادات أبل لإطلاق الجيل الخامس من Apple Watch، فقد يقتصر الأمر على أوجه الساعات الجديدة المصنعة من التيتانيوم والسيراميك لساعات Apple Watch والتي أعلنت عنها أبل مؤخرًا.

خدمتي Apple TV+ وApple Arcade

من الوارد جدًا أن تقوم شركة أبل بالتحدث عن خدمتي Apple TV+ وApple Arcade وموعد إطلاقهما وخطط أسعارهما خلال مؤتمر Apple Event، وستتركز هذه الخدمات على تقديم المحتويات الأصلية على غرار نتفلكس وكذلك الألعاب الحصرية بالنسبة لـ Apple Arcade.

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ووفقًا لبلومبرج، فقد يبدأ بث خدمة TV+ في شهر نوفمبر المقبل مقابل 9.99 دولار شهريًا، في حين يقال إن Apple Arcade ستكلف 4.99 دولار شهريًا عند إطلاقها هذا الخريف. ومن جدير بالذكر انه سيتم تشغيل خدمة Apple Arcade على أجهزة Apple TV إلى جانب أجهزة آيفون وآيباد.

نظام iOS 13

بلا شك، ستقوم شركة أبل بالإعلان عن الإصدار الجديد من نظام تشغيلها؛ iOS 13 خلال المؤتمر كالعادة. ووفقًا للعديد من التقارير، سوف يركز هذا الإصدار الجديد على عدة عوامل بما في ذلك العمل على تحميل التطبيقات بشكل أسرع مرتين، مع إحضار وضع مظلم جديد مدمج بالهاتف لتوفير خلفية مريحة للعين، هذا وبالإضافة إلى خيار Quick Path مع لوحة المفاتيح للكتابة بشكل أسرع.

وعلاوةً على ذلك، سيضيف iOS 13 أيضًا تحسينات مع تطبيق التذكير “Reminders” ليتمكن من التعرف على التواريخ والأوقات تلقائيًا. وسيكون هناك ميزة “تسجيل الدخول باستخدام أبل”، والتي ستتيح لك تسجيل الدخول إلى التطبيقات بسهولة دون القلق بشأن الخصوصية.

ستضيف أبل أيضًا تحسينات مع تطبيق الخرائط لكي يحتوي على تفاصيل وميزات جديدة مثل المجموعات، هذا وبالإضافة إلى أن تطبيق الصور سيحصل على خيارات تصفح وبحث جديدة، بما في ذلك طرق عرض صور الشهر والسنة التي تبرز أفضل الصور.

كل ذلك إلى جانب تطويرات مع صوت مساعد سيري لكي يبدو صوته حقيقيًا أكثر، مع تحسينات مع ميزة Memoji لتصبح قابلة للتخصيص أكثر مع خيارات المكياج والإكسسوارات.

سماعات AirPods اللاسلكية

كشف تقرير بلومبيرج أيضًا أن أبل قد تكشف عن إصدارات جديدة من سماعاتها اللاسلكية الشهيرة؛ AirPods، والتي سوف تتضمن ميزات ووظائف جديدة بما في ذلك ميزة لعزل الضوضاء ومعيار جديد أقوي لمقاومة الماء.

هناك أيضًا احتمال بأن تقوم الشركة بالإعلان عن تحديث لنظام سماعات HomePod الخاصة بها خلال المؤتمر.

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