تطبيق Microsoft Your Phone لنظام Windows 10 يعرض الآن مؤشر بطارية هاتفك الذكي

فاطمة أيت طالب - دبي - يتيح لك تطبيق Your Phone من شركة مايكروسوفت على نظام Windows 10 الوصول بسهولة إلى محتوى هاتفك، بما في ذلك الصور والرسائل النصية والرد عليها، والإشعارات، وكل ذلك مباشرة من الحاسوب الخاص بك.

في تحديث جديد، قامت شركة مايكروسوفت بتوسيع ميزات التطبيق من خلال عرض مؤشر البطارية بجانب إسم هاتفك الذكي. كما قد تكون خمنت بالفعل، فسوف يمنحك مؤشر البطارية تحديثات مباشرة حول صحة بطارية هاتفك الذكي. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا التحديث يجلب معه بعض التحسينات والإصلاحات للتطبيق.

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يمكنك تحميل تطبيق Your Phone على الحاسوب الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows 10 إنطلاقا من رابط المصدر أدناه، أو يمكنك التوجه إلى متجر Microsoft Store لتحميل التطبيق وتثبيته على الحاسوب الخاص بك.