عائدات شركة HTC شهدت نموًا بنسبة 67% في شهر أغسطس الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الوضع المالي لشركة HTC قاتمًا للغاية على مدار الأعوام القليلة الماضية، ولكن في الأونة الأخيرة كانت هناك بعض الأدلة التي تلمح إلى تحسن الوضع المالي للشركة. في شهر أغسطس الماضي على سبيل المثال، سجلت الشركة التايوانية نموًا بنسبة 66.8 في المئة في الإيرادات مقارنة مع شهر يوليو الماضي.
حققت الشركة عائدات بلغت 23.5 مليون دولار أمريكي في شهر أغسطس الماضي، وهي زيادة كبيرة مقارنة مع الشهر السابق. ومع ذلك، فإن الإيرادات لا تزال أقل بنسبة 47.1 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
يقول محللو السوق أنه مع إطلاق المنتجات ذات الصلة بالواقع الإفتراضي في وقت سابق من هذا العام مثل HTC Vive Pro Eye و HTC Vive Focus و HTC Focus Plus و HTC Vive Cosmos، ستشهد مبيعات الشركة نموًا كبيرًا إلى غاية نهاية هذا العام. قد تكون شركة HTC أخيرًا قادرة على تنفس بعض الهواء المنعش.
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