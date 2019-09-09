Honor تُطلق تطبيق ذكي جديد مدعوم بالذكاء الإصطناعي لضعاف البصر

فاطمة أيت طالب - دبي - في معرض IFA 2019 الذي أقيم مؤخرًا بالعاصمة الألمانية برلين، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بالكشف عن ألوان جديدة للهاتف Honor 20 Pro، والتوافر الأوسع لإسوارة اللياقة البدنية Honor Band 5، وأيضًا تطبيق ذكي جديد يساعد المستخدمين ضعاف البصر على قراءة النصوص.

هذا التطبيق يُدعى PocketVision وهو يستخدم الذكاء الإصطناعي من Honor والكاميرات العالية الدقة في سلسلة هواتف Honor 20 Series. يمكن لهذا التطبيق أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر على قراءة المستندات والقوائم وكل شيء بينهما. هناك ثلاثة أوضاع متاحة حتى الآن – وضع Text-to-Speech Mode، ووضع Zoom-In Mode، إضافة إلى وضع Negative Image Mode.

وبالنسبة للوضع الأول، فهو يعمل على تحويل النص إلى كلام، وكل ما عليك القيام به هو الإشارة إلى نص وسيتولى الهاتف قراءته من أجلك بصوت عالٍ. ويدعم هذا الوضع اللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والصينية والإيطالية والألمانية باستخدام منصة HiAI ونظام التعرف الضوئي على الأحرف عن طريقة تحويل الصور إلى نصوص.

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أما بخصوص الوضع Zoom-In Mode، فهو يستخدم الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل في سلسلة هواتف Honor 20 Series والكاميرا المقربة التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل لتكبير النص بإستخدام أزرار الصوت من أجل توفير المزيد من الوضوح الرائع للنصوص. وأخيرًا، يوفر وضع Negative Image Mode مجموعة واسعة من فلاتر الألوان لتحسين الصورة من خلال تحسين تباين النصوص.

عمومًا، تطبيق PocketVision الجديد متوفر في متجر Huawei AppGallery ويمكن تثبيته على جميع هواتف Honor، ولكنه سيعمل بشكل أفضل على سلسلة هواتف Honor 20 Series.