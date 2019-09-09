عطل في موقع انستجرام

الموجز

شكاوى عديدة بسبب انستجرام ، موقع تبادل الصور الشهير ، وذلك بسبب عدم تمكن المستخدمون من دخول تطبيق انستجرام الشهير، وتم اطلاق هاشتاج #instagramdown على موقع تويتر .

ويواجه التطبيق مشكلات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وماليزيا وبلدان أخرى.

فيما لم تصرح شركة انستجرام عبر حسابها بتويتر بأي شيء عن بسبب هذا الانقطاع.