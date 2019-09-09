إن اختيار الحاسوب المحمول الأنسب للعمل أو الدراسة، أو حتى لممارسة الألعاب ليس بالأمر السهل على الإطلاق، حيث إن محاولة إيجاد التوازن بين قوة المواصفات، والسعر المناسب يمكن أن تتطلب بحثًا طويلًا بين العديد من طرز الحواسيب المحمولة المتاحة في السوق.

مع حلول العام الدراسي الجديد في البلدان العربية يتعرض الطلاب الجامعيين للحيرة أثناء اختيار أنسب حاسوب محمول للدراسة، وعادةً ما يقع بعضهم في خطأ كبير؛ وهو شراء الحاسوب الأقل سعرًا دون التدقيق في مواصفاته لمعرفة ما إذا كانت مناسبة أم لا.

فيما يلي أبرز 6 حواسيب محمولة تناسب طلاب الجامعات خلال عام 2019:

1- Lenovo Ideapad 330:

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تقدم شركة لينوفو عادة الحواسيب المحمولة التي تجمع بين الأداء الجيد، والسعر المناسب، وتعتبر حواسيب سلستي IdeaPad 330 وIdeaPad 330S مثيرة للاهتمام للغاية بفضل المواصفات القوية نسبيًا، والتصميم الجيد، والسعر، ولكن إذا كانت ميزانيتك تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، فيمكنك البحث في حواسيب سلسلة IdeaPad 530S الراقية التي أطلقتها لينوفو في الوقت نفسه.

تضم سلسلة IdeaPad 330؛ العديد من الخيارات ابتداءً من معالج Intel Core i3 وحتى معالج Intel Core i7، وهناك طرز ذات معالج رسوميات مدمج وأخرى بمعالج رسوميات منفصل من AMD أو Nvidia، وشاشة تبدأ من 14 بوصة، وحتى 17 بوصة.

بسعر أقل من 700 دولارِِ؛ يمكنك الحصول على حاسوب IdeaPad 330 ذو شاشة عالية الدقة بحجم 17.3 بوصة، ويعمل بمعالج Intel Core i7-8550U، بالإضافة إلى معالج رسوميات منفصل Nvidia GeForce MX150، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي HDD بسعة 1 تيرابايت.

2- حاسوب مايكروسوفت Surface Pro 6:

يتميز حاسوب مايكروسوفت (سيرفس بوك برو) Surface Pro 6 بالوزن الخفيف، والتصميم المثالي وقوة الأداء، وعمر البطارية الطويل، كما أنه ينتمي إلى فئة حواسيب 2 في 1 التي تعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي بعد فصل لوحة المفاتيح عن الشاشة التي تأتي مزودةً بمسند، لذلك يمتاز بأنه خفيف الوزن وقابل للحمل.

بسعر أقل من 750 دولارًا؛ يمكنك الحصول على جهاز Surface Pro 6 الذي يعمل بمعالج إنتل Core i5 8250U، مع بطاقة رسوميات من إنتل أيضًا UHD Graphics 620، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD تبلغ سعته 128 جيجابايت.

3- حاسوب (MacBook Air (2018:

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قد تكون أجهزة ماك بوك الخاصة بشركة آبل ذات أسعار مرتفعة بعض الشيء مقارنة ببعض الاقتراحات الأخرى في هذه القائمة، ولكن إذا كنت من محبي أجهزة آبل أو ترغب في الحصول على حاسوب يجمع بين تصميم آبل المميز والمواصفات القوية، فإن هذا الجهاز يعتبر خيارًا مثاليًا.

يشبه إصدار MacBook Air لعام 2018 الإصدار الجديد الذي أطلقته آبل لأول مرة في شهر يوليو الماضي – باستثناء أنه لا يحتوي على تقنية (True Tone) التي تم إضافتها للشاشة – وبسعر أقل من 850 دولارًا؛ يمكنك الحصول على حاسوب آبل (MacBook Air (2018، الذي يعمل بمعالج Intel Core i5، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 128 جيجابايت أسرع من الموجود في الطراز الأحدث.

يدعم الجهاز مستشعر لقراءة بصمات الأصابع TouchID، وشريحة آبل T2 لتعزيز الأمان، ويتمتع بعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

4- Acer Aspire E15-57G6:

يتميز حاسوب أيسر Acer Aspire E15-57G6 بسعره المنخفض، كما يتمتع بمواصفات عالية مثل: معالج الجيل الثامن من إنتل Core i5-8250U، وبطاقة رسوميات من إنفيديا GeForce MX150 يساعدان على توفير استهلاك الطاقة لذلك يصل عمر بطاريته إلى 12ساعة تقريبًا.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 10، وبذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وقرص تخزين داخلي SSD بمساحة 256 جيجابايت، ويتوافر بسعر 599.99 دولارًا فقط.

5- حاسوب Razer Blade Stealth:

يعتبر حاسوب Razer Blade Stealth خيارًا مثاليًا للذين يريدون حاسوب يمكن استخدامه في العمل، والدراسة، واللعب، ويتميز هذا الجهاز بأنه يعمل ببطاقة رسوميات قوية من شركة إنفيديا MX150 بقدرة 25 واط، مع معالج رباعي النواة من إنتل Core i7-8565U بتردد 1.8 جيجاهرتز مع إمكانية رفع التردد إلى 4.6 جيجاهرتز من خلال Turbo Boost، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت وقرص تخزين بسعة 512 جيجابايت.

6- حاسوب Acer Chromebook Spin 13:

يقع حاسوب أيسر كروم بوك Chromebook Spin 13 تحت فئة حواسيب 2×1 حيث يعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي، ويأتي بتصميم أنيق مصنوع من الألومنيوم بالكامل وشاشة تعمل باللمس وقابلة للدوران بزاوية 360 درجة، مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، يعمل بنظام التشغيل كروم أو إس المناسب للطلاب.

يعمل الجهاز بمعالج الجيل الثامن من إنتل Core i5-8250U، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR3، وذاكرة تخزين داخلية eMMC سعة 128 جيجابايت، ويتوافر بسعر 726 دولارًا فقط.