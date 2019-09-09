شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز ما ستكشف عنه أبل خلال فعاليات مؤتمرها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شركة أبل مؤتمرها غدا الثلاثاء 10 سبتمبر فى مسرح ستيف جوبز، حيث من المتوقع أن تصدر عدة إعلانات حول المنتجات القادمة، وأغلبها سيكون على الأرجح ثلاثة هواتف أيفون جديدة.

وإليك ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" حول بعض ما نتوقع أن نراه من الرئيس التنفيذى لشركة أبل وطاقمه من التنفيذيين فى الحدث الكبير الذى يبدأ الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء.

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هذه الهواتف ستكون نجم العرض بلا شك، والكثير من الشائعات تشير إلى أنه يمكن تسميه الأيفون الجديد باسم iPhone11 وiPhone 11 Pro، كما سيتم عرض iPhoneXR بألوان جديدة بما فى ذلك اللون الأخضر والأورجواني.

من المتوقع أيضًا أن تقدم أبل تتبع النوم إلى Apple Watch، وهى ميزة لطالما قدمها المنافسون مثل Fitbit.

كشفت شركة Apple النقاب عن تحديث تجريبى جديد لأجهزة iPhone و iPad و Mac و Apple Watch و Apple TV خلال مؤتمر المطورين العالميين فى يونيو، ولكن سيتم تطبيق التحديثات لعامة الناس فى سبتمبر المقبل.