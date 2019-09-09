كيف تقوم بتثبيت اشكال مختلفة لشاشة Xiaomi Mi Band 4 بسهولة

Xiaomi Mi Band 4 هو سوار ذكي مميز جداً. بخلاف كونه احد الأجهزة الممتازة في سعرها فيما يتعلق بالمتابعة الصحية. الا ان Band 4 هي اقرب ما يكون لساعة ذكية و لكن بسعر رخيص. فمقارنة بأي سوار ذكي آخر. و اي ساعة ذكية اخرى من اي شركة اخرى. Band 4 تعد الأرخص و تقدم خواص مشابهة لأغلب ما ينافسها. في هذا الموضوع سنستغل احد ميزات Band 4. و هي قدرتك على تغيير شكل الشاشة الرئيسية للسوار. و سنساعدك على تثبيت اي اشكال مختلفة بسهولة.

تغيير شكل شاشة Xiaomi Mi Band 4 عن طريق Mi fit

توفر الشركة بشكل افتراضي عدة اشكال مختلفة للتجربة. يمكنك تحميل اي شكل تحبه و ارساله للسوار ليعمل مباشرة كشكل اساسي للشاشة الرئيسية للسوار. و هو امر جيد للتخصيص. خاصة ان كنت تمل من الأشكال الإفتراضية للسوار. يوفر لك Mi fit تثبيت اما شكل من على الإنترنت. او استخدام صورتك في تعيين شكل الشاشة الرئيسية للسوار

تحميل شكل من على الإنترنت

1- افتح تطبيق Mi fit

2- اختر تبويب Profile

3- اختر السوار الذكي

4- اختر Band Display Settings

5- في النافذة امامك ستظهر الأشكال المتاحة للتحميل تصفحهم و اختر ما تريد تثبيته

6- اضغط على الشكل الذي اخترته و اضغط Sync Watch face بعدها

7- انتظر انتهاء التحميل و ستجد الشكل الجديد قد تم تثبيته على شاشة السوار

استعمال صورتك

1- افتح تطبيق Mi fit

2- اختر تبويب Profile

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3- اختر السوار الذكي

4- اختر Band Display Settings

5- اختر تبويب Custom

6- اختر الشكل الذي تحب

7- اضغط على Change Background

8- اختر الصورة التي تحب و قم بقصها بالشكل الذي تريد

9- اضغط Sync Watch face و انتظر انتهاء التحميل

تغيير شكل شاشة Xiaomi Mi Band 4 لأشكال خارجية

خاصية كخاصية التخصيص هذه لن تمر بسهولة دون ان يقوم المطورون بإستغلالها استغلالاً تاماً. و هذا ما حدث بالفعل. فأنشا المطورون تطبيق MiBand4 الذي يمكن العديد من الناس من رفع تصميماتهم الخاصة لشكل الشاشة الرئيسية الخاصة بالسوار. و يمكن المستخدمين من تحميل الأشكال المتعددة و استعمالها على اساورهم. التصميمات عديدة و متنوعة و مميزة جداً. و التطبيق مجاني على Google play Store لتحميله. عملية تثبيت الأشكال المختلفة مشابهة تماماً لعملية التثبيت من Mi fit. الفرق انك تختار الشكل من تطبيق آخر