جهاز التعقب القادم من شركة آبل سيستخدم عمليات الإرسال الواسعة النطاق

فاطمة أيت طالب - دبي - أجهزة التعقب مثل Tile Tracker تستخدم البلوتوث للإتصال بالهاتف الذكي للمستخدم والإقتران به، والإعتماد عليه لتحديد موقع العناصر لإعلام المستخدمين عندما يكون العنصر المعني خارج النطاق المحدد مسبقًا. الآن، سمعنا أن شركة آبل تعمل على ملحق مشابه، ولكن إلى أي حد سيكون مختلفًا عن ملحقات التعقب الحالية؟

وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فيبدو أن شركة آبل عازمة على رفع حدة المنافسة وستعتمد على عمليات الإرسال الواسعة النطاق. هذا يعني أنه من حيث الدقة والمسافة، يمكن أن يكون جهاز التعقب القادم من شركة آبل أفضل من الملحقات المماثلة مثل Tile Tracker. بينما يعمل بتقنية البلوتوث، فقد قيل بأن Tile Tracker يُعتبر أكثر بدائية مقارنة بما تخطط له شركة آبل.

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هذا لأن البلوتوث يعتمد إلى حد كبير على المسافة، وبالنظر إلى أن العناصر يمكن أن تتداخل، فهذا الأمر يؤدي إلى تقليل الدقة الإجمالية. الآن، هذا لا يعني أن أجهزة التتبع Tile Tracker سيئة أو متدنية، فقد يكون من الممكن لشركة آبل رفع مستوى الرهان بإستخدام تقنية مختلفة في أجهزة التعقب الخاصة بها. من المتوقع أيضًا أن تقوم شركة آبل بتقديم بعض الميزات المماثلة لميزات الواقع المعزز والتي من شأنها أن تساعد المستخدمين على تحديد مواقع عناصرهم بشكل أفضل.

لا توجد معلومات عن موعد إطلاق جهاز التعقب هذا، ولكن بما أن شركة آبل ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإزاحة الستار رسميًا عن هواتف iPhone الجديدة، فربما سنعرف المزيد عن هذا الملحق الجديد آنذاك.