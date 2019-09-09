Vivo تشوق لواجهة الكاملة القابلة للتخصيص التي سيأتي بها الهاتف Vivo NEX 3

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3 في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 16 سبتمبر. وحتى ذلك الحين، يواصل المدير العام للمنتجات في شركة Vivo التشويق لهذا الهاتف. هذه المرة، قرر أن يشوقنا لتطبيق الكاميرا الإفتراضي في الهاتف Vivo NEX 3.

لقد كتب منشورًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يقول فيه أن الهاتف Vivo NEX 3 سيأتي مع كاميرا ذات واجهة مستخدم جديدة يمكن تخصيصها بالكامل تقريبًا. من بين ما جمعناه، يمكنك إختيار الوظائف والأيقونات التي ستظهر على عدسة الكاميرا، أو إعادة ترتيب أوضاع التصوير وفقًا لكيفية إستخدام الكاميرا.

وإستنادًا إلى الصور التي نشرها، فهناك العديد من الأوضاع للجوء إليها. وحاليًا، نحن نتساءل عما إذا كانت واجهة المستخدم الجديدة ستشق طريقها إلى الأجهزة الأخرى أو ما إذا كانت ستظل حصرية للهاتف Vivo NEX 3.