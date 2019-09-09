الهاتف Galaxy A50 يبدأ بتلقي تحديث جديد يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy A50، وهو التحديث الذي يعمل على تعزيز حساسية الشاشة للمس وتحسين الخوارزمية التي تعمل على إكتشاف الرطوبة. وجدير بالذكر أنه تم إضافة هذه الخوارزمية إلى الهاتف من قبل شركة سامسونج منذ فترة طويلة وهي تراقب منفذ USB حتى لا يحدث أي شيء سيء أثناء محاولة شحن هاتفك. إذا إكتشف المستشعر الرطوبة داخل المنفذ، فسوف يتوقف عن الشحن على الفور.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة سامسونج كذلك في هذا التحديث الجديد بتحسين إستقرار Knox Guard، وتثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس، فضلا عن إصلاح عدد من الأخطاء، وتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث الجديد متوفر حاليًا في الفلبين، ولكنه سيصل إلى بقية ملاك الهاتف Galaxy A50 في جميع أنحاء العالم في المستقبل القريب إذا سارت الأمور بسلاسة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

Advertisements

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.