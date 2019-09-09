نشر الفيديوهات التشويقية الأولى لهواتف Huawei Mate 30 Series، وتركز على الكاميرا والشحن

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بنشر إثنين من مقاطع الفيديو التشويقية لسلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. هي تهدف لإبقاء الإثارة العالية المحيطة بهذه السلسلة بعدما قامت بالكشف عن معالجها الرائد الجديد HiSilicon Kirin 990 في أواخر الأسبوع الماضي بمعرض IFA 2019، وهو نفسه المعالج الذي سيتم إستخدامه في سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series.

تمتليء مقاطع الفيديو التشويقية الجديدة برسائل ملهمة وغامضة تستند على الشعار الرئيسي ” إمكانية إعادة التفكير | Rethink possibilities “. الجزء الأكثر إثارة للإهتمام من الفيديو الأول هو عدسة الكاميرا في النهاية، والتي لها طول بؤري يبلغ 20mm-35mm. ومع ذلك، لم نستطع إستخراج الكثير من ذلك، فذلك الطول البؤري لا يتطابق مع الأطوال البؤرية المتوقعة للكاميرات على الهواتف الجديدة.

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الفيديو الثاني أطول وأقل غموضًا. يبدو أنه يشوق لتقنية الشحن اللاسلكي السريع وأداء الكاميرا في البيئات المنخفضة الإضاءة، بالإضافة إلى ميزة جديدة للمشاهد البطيئة الحركة ستعتمد أساسًا على قدرات المعالج HiSilicon Kirin 990 الجديد، والذي يجلب معه أيضًا القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

على الرغم من أن الكاميرا الجديدة والمعالج الجديد سيكونان رائعين، فسوف يتعين على شركة Huawei الإهتمام أيضًا بالجانب المتعلق بالبرمجيات، فلن يكون بإمكانها الوصول إلى تطبيقات وخدمات جوجل، بما في ذلك متجر Google Play Store. سيكون هذا السؤال على شفاه الجميع خلال الحدث المقرر عقده في اليوم 19 سبتمبر بمدينة ميونخ الألمانية.