هواوي تنشر مقطعي فيديو تشويقيين للهاتف المنتظر Mate 30

نشرت شركة هواوي اليوم الاثنين مقطعي فيديو تشويقيين لهاتفها المرتقب (ميت 30) Mate 30، وذلك بهدف تشويق المستخدمين للهاتف الذي من المقرر الإعلان عنه رسميًا في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتضمن مقطعا الفيديو تلميحات إلى المزايا التي سوف يمتاز بها (ميت 30)، وكانا كلاهما قائمان على شعار الإطلاق الخاص بالهاتف وهو “أعد التفكير في الإمكانات”. وكانت عدسات الكاميرا أبرز ما في الفيديو الأولى، الذي تضمن صورًا رمزية، مثل البوصلة، والمصباح، وقرص الهاتف الدوار.

أما الفيديو الآخر، فقد كان أطول وأقل غموضًا، إذ ركز على شيئين، وهما ميزة الشحن اللاسلكي، وأداء الكاميرا في الضوء المنخفض، بالإضافة إلى القدرة على التصوير البطيء، التي يبدو أنها سوف تعتمد على المعالج الجديد (كيرين 990) Kirin 990 الذي يمتاز بقدرته على التصوير بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وكانت هواوي قد أعلنت يوم الأحد الماضي رسميًا عزمها الإعلان عن (ميت 30) بمدينة ميونيخ الألمانية في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك على الرغم من احتمال غياب نظام التشغيل أندرويد عن الهاتف.

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ولكن بالنظر إلى أن الهاتف قد لا يدعم نظام التشغيل أندرويد، فإن كثيرين يشككون في مدى نجاحه خارج الصين، حيث يعتمد المستخدمون على خدمات جوجل كثيرًا، ولا يتخيلون استخدام هاتف أندرويد بدونها.

ويعد هاتف (ميت 30) أول هاتف رائد من الشركة الصينية منذ أن أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القائمة السوداء في منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، زاعمةً أنها متورطة في أنشطة تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وهو ما نفت الشركة مرارًا وتكرارًا.

ويتوقع أن تعلن هواوي عن ثلاثة هواتف من سلسلة (ميت 30)، بما في ذلك: (ميت 30)، و(ميت 30 برو) – ويُتوقع أن يدعم الأخير شبكات الجيل الخامس 5G، وسوف تتضمن كلها معالج هواوي الأحدث (كيرين 990) Kirin 990، ويُتوقع أن تحصل على الكاميرات على تحسين.

وقد نُشرت في السابق صورة مسربة تكشف أن (ميت 30 برو) سيقدم 4 كاميرات خلفية موضوعة ضمن نظام دائري بخلاف سلفه (ميت 20 برو) الذي يقدم نظامًا مربع الشكل للكاميرات الخلفية، أما واجهة الهاتف فتكشف عن وجود نتوء عريض أعلى الشاشة، يحتوي على الكاميرا الأمامية.

وتتحدث التسريبات أيضًا أن ميزة الشحن السريع السلكي سوف تحافظ على الاستطاعة الحالية: 40 واط، ولكن الشحن اللاسلكي سوف يُرقى إلى نحو 27 واط (من 15 واط). وهذا يتوافق مع الشاحن اللاسلكي الذي حصل حديثًا على مصادقة (هيئة الاتصالات الفيدرالية) FCC.